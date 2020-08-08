教育部體育署8日表示，原定今年7月24日至8月8日在日本東京舉辦2020東京奧運會，因受新冠肺炎肆虐而延期1年，許多國際賽也紛紛延期、消取或停辦，然而在政府有效防疫政策推動、醫療人員積極努力投入，體育署偕同國訓中心配合防疫措施的相關規定，自本月1日起舉辦「模擬東京奧運對抗賽」，於8日圓滿落幕。林騰蛟次長兼代理署長親赴公西靶場觀賽，並勉勵選手保持身心健康，持續創造佳績。

林騰蛟表示，為期8日賽事期間，體育署與國訓中心做好萬全的防疫措施，更規劃由奧運培訓隊選手及教練展現防疫期間備戰奧運訓練成果，為接下來國際賽事暖身及備戰做足準備，更展現我國為明年東京奧運的努力及決心。

此次模擬東京奧運對抗賽整備周延，賽前周詳規劃，尤其因疫情衍生的防護工作，採閉門不開放觀眾進場，但針對比賽場館入口處設置體溫量測站、備有酒精消毒液供入場人員消毒及進行實聯制管控外，也要求進入比賽場館人員全程配戴口罩，讓選手及教練能安心比賽，創造佳績。

這場盛會尾聲，隨著奧運射擊培訓隊不定向飛靶好手楊昆弼完賽，象徵本次賽事圓滿順利結束，林騰蛟也親赴公西靶場觀賽，瞭解選手比賽狀況，更感謝國訓中心、中華奧會、各單項協會，還有所有奧運訓輔小組委員、競技強化委員會委員及運動科學小組委員親臨現場觀戰督導，讓這次賽事得以圓滿成功，也期許培訓選手未來持續在陸續復辦的國際賽事爭取更多參賽資格，以期在明年東京奧運舞台上獲得優異成績，為自己和國家爭取最高榮耀。

(中時 )