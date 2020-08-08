今日是一年一度的父親節，重症名醫陳志金就在臉書以「我很常在文章裡提到我媽，卻很少寫到我爸。」為題，寫下對父親的感謝，以及不敢開口說的愛。其中陳志金更說，直到現在，只要想到有次父親喝醉時喃喃自語說，「不能拿走我的錢，那是阿金的讀書錢。」就會讓他淚流不止。

陳志金表示，自己和父親之間糾結幾十年，尤其是在母親過世之後，他對父親曾經很不諒解，甚至可以說是心有怨恨，怨到不想與他有任何聯繫。但後來，才逐漸明白父親的愛是如此的紮實，即使他從來不曾說出口。

他自小家境貧窮，父親是個雜工，沒有穩定的收入。每次吃完晚飯後，父親會和他短暫聊天，但沒有什麼深入的交談。過沒多久父親便外出找朋友，直到他入睡後才會回家。父親也從不操心他的課業，因為父親只有小學畢業，母親則是連小學都沒讀過，所以念書從來都是「自己的事」。

在小學時，父親有一陣子迷上了賭博，好幾次把一發的薪水全輸光，家用沒著落，只好由母親硬著頭皮向雜貨店賒借。至於昂貴的學費也多虧小學老師和中學校長的幫忙，讓他的學雜費都是全免的，只需要負擔公車通勤費用、午餐費和書藉費。但奇怪的是，這些費用從來沒有一次缺繳過。

直到有一回父親喝醉了酒，攤躺在家中客廳，嘴裡嚷嚷著：「你們不要拿走我的錢，那是阿金讀書的錢！我再怎麼賭，也不會輸掉他讀書的錢！」才讓真相大白。陳志金說，只要想到這件事，眼淚都會止不住地掉下來。他更說這就是父親的「分寸」，也是對他的愛。就像讀小學時，即使家裡沒有鬧鐘叫醒他，他仍然準時載我去上學，一次也沒有遲到過。

「對父親的愛，總是比較開不了口。」陳志金這麼說。有次回家看見父親逐漸蒼老的體態與容顏，眼眶泛紅的站在門口和他道別，他很想說「爸，我愛你」這句話，但依然沒能說出口。一直以來，開口表達愛就不是父子倆的互動方式，但彼此交接的眼神，已經是無聲勝有聲了。

(中時新聞網)