大、小金門淨灘 軍民合力清出4噸垃圾 17:252020/08/08 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 金寧鄉長楊忠俊（中）帶領志工、社區、企業團體、學生及金防部、海巡署官兵加入淨灘行列。（金寧鄉公所提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 愛護美好家園，大家一起做環保。（金寧鄉公所提供） 軍民聯手清出近4噸垃圾，還給海灘潔淨的面貌。（金門岸巡隊提供） 軍民聯手淨灘，親子活動場域更加安全。（金門岸巡隊提供） 金門軍民今（8）日在金寧鄉后湖和烈嶼鄉東林 海岸淨灘，聯手清出近4噸垃圾，還給海灘潔淨的面貌，也以實際行動宣達愛護地球資源、向大海致敬的環保理念。 這項選定在88父親節舉辦的活動，共有軍民單位638人參加，合力清出3914公斤（一般垃圾3315公斤、資源回收599公斤）的廢棄物，執行成果豐碩。 金寧鄉長楊忠俊帶領志工、社區、企業團體、學生及金防部、海巡署官兵加入淨灘行列，讓夏季親子主要活動場域的后湖海灘更加潔淨，攜手往「金門更美麗、地球更永續」的目標前進。 (中時 ) #金門 #后湖 #東林 #淨灘 #地球資源 #楊忠俊 也許您會感興趣 推薦閱讀 公勝保經環島淨灘 台中接棒 04:102020/08/05 投資理財 彰化市率先全台宣布氣候緊急 88台中反空汙遊行即將登場 12:042020/08/08 政治 美淨網行動 五路包抄陸企 04:102020/08/07 財經要聞 朴子溪生態旅遊 法規待鬆綁 04:102020/08/06 地方新聞 魚丁糸被陳珊妮阻止見面 青峰：像護士見證老人復健過程 16:112020/08/06 娛樂 後2020 「共生」是唯一活路 09:002020/08/06 雜誌 小三通偽出國 跳島玩金廈 04:102020/08/07 地方新聞 外資賣超百億 周線仍連八紅 04:102020/08/08 財經要聞 隋棠激推「最美工讀生」轉身是性感焦糖女神 網一看嗨翻了 22:302020/08/05 娛樂 電支電票整合要推跨機構共用平台 業者點出4大痛點 18:562020/08/07 科技 生活熱門新聞 客人忘拿罰單！店員刷下去「2天薪水沒了」 網友戰翻 - 生活 台大公衛學院證實 彰化萬人檢測「確有抗體陽性者」：症狀不輕 - 生活 香蕉營養價值高 但3種人少吃為妙 - 生活 薔蜜颱風引西南氣流 吳德榮：下周連3天有劇烈天氣 - 生活 搶中衛口罩！Yahoo奇摩今開賣 各通路整理包出爐 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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