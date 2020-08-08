愛護美好家園，大家一起做環保。（金寧鄉公所提供）

軍民聯手清出近4噸垃圾，還給海灘潔淨的面貌。（金門岸巡隊提供）

軍民聯手淨灘，親子活動場域更加安全。（金門岸巡隊提供）

金門軍民今（8）日在金寧鄉后湖和烈嶼鄉東林 海岸淨灘，聯手清出近4噸垃圾，還給海灘潔淨的面貌，也以實際行動宣達愛護地球資源、向大海致敬的環保理念。

這項選定在88父親節舉辦的活動，共有軍民單位638人參加，合力清出3914公斤（一般垃圾3315公斤、資源回收599公斤）的廢棄物，執行成果豐碩。

金寧鄉長楊忠俊帶領志工、社區、企業團體、學生及金防部、海巡署官兵加入淨灘行列，讓夏季親子主要活動場域的后湖海灘更加潔淨，攜手往「金門更美麗、地球更永續」的目標前進。

(中時 )