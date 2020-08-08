台南市1棟集合式公寓住宅大樓，日前1位日本商人輕生，慘死在2樓露台，2樓住戶隔日一早才發現屍體，嚇得要連夜搬家，警方確認死者生前搭電梯到頂樓，死者祕書稱他工作壓力大失眠，現場無他殺跡象，屍體封運回日本。台南市近日曾1天內發生11起輕生案件，讓相驗法醫疲於奔命。

輕生的日本商人年僅47歲，是日本公司3月起派駐麻豆區的分公司主管，平時住在市區的大樓公寓內，為人工作負責，妻小住日本，家庭和樂又坐領高薪，儼然是一般人眼中的人生勝利組，卻因壓力大造成長期失眠，多次前往身心診所看診。

日商在2日凌晨零時許，突然以手機聊天軟體向在日本的妻小留下訣別遺言，隨即從10樓搭電梯到25樓輕生。接獲訊息的妻小驚覺不對勁，急忙打電話給日商，已無人應答。

住在2樓的女性住戶，當天凌晨1時許曾聽到門外的露台有墜落撞擊聲，婦人開門查看，卻因天色漆黑，未看見屍體，便回房睡覺。隔日一早就見到有人趴臥露台，肚破腸流渾身血跡的景象嚇得她趕緊通知警衛，不敢再回到家中。

警方查看大樓監視器，發現死者當晚搭電梯到頂樓，頂樓的欄杆外牆採到日商腳印，確認無他殺跡象，日商的家屬因為新冠肺炎疫情來台困難，決定在警方相驗後，將屍體原封運回日本處理。

命案發生的2樓露台屬大樓公設地，只有1戶可出入，住戶嚇得想連夜搬家，其他公寓住戶擔心影響房價，對外都很低調。

台南市7日一天內發生11起輕生案件，其中4件上吊案件，台南地檢署法醫疲於奔命，懷疑是近日天氣悶熱，民眾心情受影響所致。

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