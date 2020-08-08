前政大外語學院長陳超明近5年帶團隊輔導偏鄉國中改善英語學習，他表示對國中、高中英文一直教文法感到不解，「國中會考和大學學測都不考的東西，學校的段考卻一直考！停留在考文法」，段考的出題方式要改變，否則學用會有落差。

陳超明說，以前英文老師重視給予規則（文法），壞處是學生感受不到語言模式，這次在樟湖上課就用歸納式，告訴學生「看到he、she後面就要加s」，不說「第三人稱單數動詞要加s」，規則讓學生去找，有樂趣就會找到方法，就會有學習渴望。

他說，多年前女高中生告訴他「我們的英文都進步了，對英文都很有興趣，可是段考還是很慘。」因為學校都考細碎的文法規則，現在還是一樣！教育會考、大學學測英文幾乎不考文法，學校的段考卻一直考。

陳超明說，高中的英文素養教學最重要的是多表現，例如寫一封信、用3分鐘自我介紹、寫一本書的摘要還比較重要，「段考為什麼不改以素養為導命題？」

陳超明疾呼，學校英文段考出題要先改變，否則學習會有落差，高中時期要加強閱讀而不是講文法，「與過去式相反假設法，這一輩子你也用不到」。

他強烈建議老師，切勿把高中課本當成文法書來教，增加有趣的閱讀例如小說、故事書，而不是艱深的文法課，英文教學方式要改變，不然會讓很多學生放棄。

他說，學校教英文不是在訓練語言學家，也不是在訓練英文系學生、訓練英文老師，應把英文當成能力而不是知識來教。

陳超明是英美文學博士，曾任政大外語學院院長、政大公企中心主任，現任台灣全球化教育推廣協會執行長、致理科大通識中心講座教授。

(中時 )