前總統李登輝追思會今進入第8天，日本前首相森喜朗明天將率日本國會跨黨派議員，來台向前總統李登輝追思哀悼；蔡英文總統將在明天下午4時在總統府接見「日本弔唁故李前總統訪臺團」一行人。

此外，總統府方面今一早即來台北賓館勘場；據了解，日方代表希望能跟家屬致意，李登輝家屬也規劃由三人到場與森喜郎等日方代表見面，目前規劃弔唁團將與家屬在追思現場的祈禱室見面，訪問團追思完畢，也將在台北賓館車廳口發表談話。

總統府發言人張惇涵昨天表示，總統府日本前首相森喜朗明天將率日本國會跨黨派議員前來追思表達衷心感謝之意；為降低對民眾影響，森前首相一行將於當日下午5時的開放時間後，赴台北賓館向李前總統表達追思哀悼。

張惇涵強調，也將依照中央流行疫情指揮中心防疫相關規範，在符合我國防疫標準，並保護台日雙方人員及國人安全為前提，依國際外交禮儀妥善接待。

(中時 )