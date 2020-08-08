今年6月，高雄市民投下近94萬張同意票，讓韓國瑜成為史上第一個被罷免的直轄市長，而韓國瑜當時也在臉書寫下心情，表示「一日高雄人，終生高雄心」，自從他被罷免後，其副市長李四川、葉匡時等人也一同暫時消失在政治舞台。其中，葉匡時則是會在臉書和網友分享近況，而父親節的這天，很久沒爬陽明山的他則說，「今天重返陽明山，算是94萬高雄市民給我的父親節禮物吧？」

今天是父親節，許多政治人物都在臉書送上祝福並分享心情，其中，葉匡時則是有感地寫下，「自從去年2月去高雄服務後，就再也沒有爬過陽明山，今天重返陽明山，算是94萬高雄市民給我的父親節禮物吧？」

這篇貼文一曝光後，立刻掀起網友討論，很多人都不捨地說，「高雄不要您的服務！您換得更健康悠閒快樂的人生！父親節快樂！」、「葉副可以做更多更快樂的事，尊重高雄人的選擇」、「不是高雄市民，是民進黨一群抹黑分贓的政客」，還有高雄人寫下，「是我們高雄人沒有福氣，葉副市長終於可以好好陪伴家人，記得單飛不解散啊」。

然而，除了葉匡時在臉書PO文外，前高雄市長韓國瑜今也在臉書跟大家分享近況，他提到，非常感念大家，「我白了一點也胖了一點，就是頭髮還沒有長回來」，由衷祝福每一位努力做個好爸爸的爸爸們，祝福大家平安健康、闔家幸福！同時，還特別想要向一群母兼父職的88們獻上最誠摯的祝福，因為您們更是一個家庭安穩踏實的支柱，這應該也是屬於您們的節日。

(中時新聞網)