在新冠肺炎疫情衝擊下,全球時裝週紛紛虛擬化;與Yahoo同屬Verizon Media旗下、曾獲奧斯卡獎提名及艾美獎殊榮的創新內容工作室RYOT Studio,與HTC VIVE、XR募資平台Kaleidoscope、超現實博物館(Museum of Other Realities;MOR)及倫敦時尚學院的時尚創新中心(Fashion Innovation Agency;FIA)強強聯手,首次在虛擬世界舉辦由VR打造的時裝秀《The Fabric of Reality》,藉由VR零距離探索設計師作品背後的故事與靈感,展現5G時代下的新時尚。

RYOT Studio歐洲暨拉丁美洲區5G創新內容應用發展主管Mark Melling表示,透過高互動性、完全身歷其境的數位體驗訴說故事已成最新趨勢;5G所擁有的即時性,加上越來越輕薄的AR/VR裝置崛起,沉浸式XR體驗內容將呈現倍數成長,全方位改變人類的生活方式,帶來更豐富的想像與創造力。

《The Fabric of Reality》只是個開端,我們希望能為時尚界與其他活動開拓嶄新的無限可能,也為世界各地的時尚迷帶來極致沉浸的互動體驗,激發更多創意靈感。

《The Fabric of Reality》透過VR技術提供即時的3D影像,時尚迷可透過VR頭戴裝置進入秀場,化身成虛擬形象,在VR空間中探索互動,不僅可直接試穿獨家訂製的秀服,還能直接潛入秀場後台,以新穎獨特的方式體驗虛擬時裝秀;在虛擬實境平台中,參觀者順著虛擬紫色T台將直達展覽主會場,並可從3個入口分別通往3組不同設計師與VR藝術家攜手打造的「故事世界」,在各自獨立的空間中傳遞每件作品背後的創作靈感與情緒。

