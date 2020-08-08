立法院預計在8月17日召開第二次臨時會，力拼通過第三波紓困特別預算。國民黨團總召林為洲質疑，此次追加預算有過半用來償還已墊付振興、紓困款項，並無急迫性，就算完成委員會審查，恐怕需交付1個月冷凍期，最快到9月中才能通過，時程接近下會期開議，召開臨時會並無特別意義。

民進黨團規劃在8月17日召集朝野協商，討論臨時會議程，隔天進入談話會與第二次臨時會院會， 8月19日邀請行政院長蘇貞昌到立法院報告、備詢並付委，若朝野取得共識，排除1個月協商冷凍期，最快可望在8月28日或31日三讀通過。

行政院日前追加2100億元紓困振興預算，包含防治經費383億元、紓困振興經費1717億元，辦理員工薪資與營運資金補貼、疫苗研發採購等，其中約有1236億元用於回補部會預算。

國民黨團總召林為洲表示，「紓困3.0」特別預算中，編列過半預算用來墊付之前計畫不足的地方，「早墊、晚墊對民眾權益沒有影響，因為該領的都已經領走」，他也要求行政部門說明為何先前花超過。

林為洲指出，預算案需經過委員會聯席審查，屆時恐怕要交付1個月協商冷凍期，最快在9月中再召集朝野協商，時程接近下會期開議，須待定期會才能通過預算，若加開臨時會，頂說早10幾天通過預算，因此對召開臨時會的必要性抱持存疑。

國民黨團首席副書記長林奕華說，若要議事進行順利，行政單位應詳實提供相關報告，先前給的資料大都為流水帳，缺乏詳細的數字統計，行政部門不該以擠牙膏式地提供資料，要求行政部門勿再阻撓立委行使監督權。

(中時 )