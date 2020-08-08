美國軍事智庫蘭德公司7日發表研究報告，推斷北韓部署的6,000門火炮，攻擊範圍覆蓋南韓人口稠密地區，因此即使北韓不動用化武或核武，也能夠發動大規模攻擊，估計在一小時內，最多可造成20萬南韓人員傷亡。

報告根據多項假設，推測南韓傷亡人數，包括對一個重大工業目標攻擊5分鐘、在非軍事區開火1分鐘、攻擊首爾市中心1分鐘、在非軍事區發炮1小時、炮擊首爾市中心1小時，同時考慮北韓火炮數量、潛在目標地區的人口密集度，以及事發時民眾位處室外、室內或地底等因素。

報告推測，假如北韓動用沿非軍事區部署的長程及中程火炮，將擊中南韓所有主要人口中心，包括首爾及仁川，南韓將造成最多205,600人死傷；如果火炮僅發射1分鐘，南韓將有4,500人傷亡。

報告作者指，北韓火炮能迅速造成巨大傷亡，因此美國及南韓應避免軍事挑釁，以免招致北韓開火；若北韓率先開火，美韓的目標應是讓北韓停止炮擊，同時避免局勢進一步升級。

另外，美國總統川普表示，如果他在11月的大選成功連任，將很快與北韓及伊朗達成協議，又重提若不是他贏得2016年大選 ，美國現在或許正在和北韓開戰。

(中時 )