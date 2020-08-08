每來到一個社頭據點就能獲得印章，向主辦單位兌換好禮。（黃婉婷攝）

鎮豐社的陣頭亮點是美華國小陀螺隊，到場的遊客也能一同體驗打陀螺的樂趣。（黃婉婷攝）

大溪年度盛會「農曆6月24日」，是普濟堂關聖帝君聖誕之日，1917年舉辦至今已有百年歷史，因地緣、行業而組成的「社頭」也會在繞境時組成藝陣隊伍，是地方特有的社頭文化。大溪木藝生態博物館8日舉辦闖關活動，讓民眾在玩樂中認識入街繞境路線，並走訪老城區社頭據點，體驗傳統魅力。

長久以來，各行各業的職人為幫關公慶生，自發組成社頭學習陣頭技藝，成為大溪獨有的宗教子弟組織。今日的活動由大溪區社團民俗技藝協會及在地13個社頭組織合作，由各社頭設置臨時據點，於當地布置集點巧思。闖關路線則是循著聖誕當日結束各地巡行後，進入大溪時的繞行方向，藉此讓民眾、遊客更了解這條傳承百年的入街路線。

今日參與的社頭中，有俗稱「生意人社」的興安社，招牌「大算盤」聳立在路邊，還推出專屬扭蛋供民眾挖寶；仁安社則展示王府將軍、童仔等神將，開放民眾打童仔鼓；鎮豐社的陣頭亮點則是美華國小陀螺隊，到場的遊客也能一同體驗打陀螺的樂趣。

「打造大溪版清明上河圖！」桃園市長鄭文燦走訪時表示，木博館推出的遶境事務所特展，用影像記錄居民虔誠參與遶境的點點滴滴，透過虛擬及靜態展等方式，讓遊客體驗傳統廟會文化，市府未來也將研擬製作普濟堂關公聖誕動畫，創建地方的清明上河圖。

(中時 )