劉品言8日過32歲生日。（林淑娟攝）

郭書瑤帶著生日蛋糕現身祝福劉品言生日。（鴻言娛樂提供）

郭書瑤現身祝福劉品言生日。（鴻言娛樂提供）

劉品言8日過32歲生日。（林淑娟攝）

劉品言開心過32歲生日。（林淑娟攝）

劉品言帶粉絲一起攀岩。（鴻言娛樂提供）

劉品言帶粉絲一起攀岩。（鴻言娛樂提供）

劉品言帶粉絲一起攀岩。（鴻言娛樂提供）

劉品言8日過32歲生日，近年每年生日與粉絲挑戰過健身、畫畫、縫婚紗等任務的她，今年與20個粉絲一起挑戰「攀岩」。由於身邊好友一個個個結婚生子，她也被關心感情近況，坦言「穩定在約會，尋覓良人中」，她對結婚生子不急，媽媽也覺得有小孩比有老公來得重要，甚至可以接受她如果找不到適合的結婚對象，就去精子銀行找，「她只在乎孩子的媽媽是我，只要確定孩子是我的就OK，根本不care孩子的爸爸是誰。但我在乎啊！」

她的好友安以軒、夏于喬、曾之喬等好友陸續結婚生子，連陳喬恩也有穩定戀情，身邊好友只剩戴愛玲、張艾亞還單身。她說，現在是媽媽很急，但自己對結婚生子暫無想法，拍了新戲《未來媽媽》後也開始了解並思考凍卵的必要性，「巧的是，我的每一人生階段都會接到相符的角色」，她覺得凍卵就像買保險，至於是否要買保險或乾脆找精子銀行都還要再思考。

從小跟媽媽一起住天母的劉品言，30歲時花了3000萬左右在信義區買了一間30坪左右的預售屋，想在市區有個可以獨處休息的地方，房子去年底交屋，但這兩年她反而因為拍戲經常住外面或工作室，心境反而轉變，現在覺得繼續跟媽媽住在一起也滿OK，「30歲以前花太多時間朋友、非家人身上，30歲以後反而想跟家人多一起，所以希望賺更多錢，小屋換大屋，讓更多家人一起住」。

一直以來總喜歡在生日會上找點事情帶著粉絲同樂的言言，因熱衷於運動健身，身材曲線變美也變輕盈後，一直都對攀岩很有興趣，因此決定趁此機會拉著粉絲陪她一起去挑戰。原以為攀岩對平時有維持健身習慣的她應該不會有太大困難，實際接觸才發現攀岩是一項需要核心及肌耐力的運動，才上攀約十幾分鐘就汗流不止，但她直呼好玩，下次要號召藝人好友們一起來挑戰。

因合作新戲《未來媽媽》結緣成為好友的郭書瑤，也特別在工作結束後趕到生日會現場，並帶著言言最愛的芋頭蛋糕為她慶生，並祝福希望言言無論做什麼都能開心自在，她會繼續當她的小粉絲默默關心並支持她。

兩人劇中是親如家人的閨蜜，戲外則是因為一杯芋頭西米露而建立起好交情。由於劇組場景大多在外地，演員也集體住宿於劇組安排的飯店，某天半夜拍完戲正準備回飯店休息的言言，手機忽然收到一則訊息：「學姐（戲中對言言的稱呼），要喝芋頭西米露嗎？」原來當天先收工的瑤瑤偷閒去逛夜市，原本就對美食不抗拒的言言，芋頭更是她的心頭好，立刻回訊「好」。拿到飲品的言言卻在看到瑤瑤時愣了一下，原來碰巧她當天私服顏色恰似芋頭色，讓言言笑說：「拍戲這麼累能有一個人送上一杯芋頭冰，我也太幸福了吧。」

兩人合作後，瑤瑤也完全對言言改觀，發現原來她在工作上成熟的像個女強人，在生活上卻又像著小女孩般可愛；而身為專業吃貨的言言也經常趁拍戲空檔之餘帶著瑤瑤進行美食之旅，讓瑤瑤不禁大喊：「如果拍這部戲有變胖，學姐要負一半責任啦！」

(中時 )