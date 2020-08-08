一年一度父親節，這天大部分的子女們，都會向爸爸說一聲「父親節快樂」，但每年都講同一句話，爸爸們是否越來越無感呢？全聯小編在粉絲專頁分享「8大淚眼噴發金句」，表示今年應該讓老爸過更有感的父親節，保證爸爸看了「淚水奪眶而出」。

《全聯福利中心》臉書粉絲專頁，分享最新父親節金句，PO文標註「閱讀注意！一句話讓爸爸痛哭流涕！87億人都哭了」，並提醒網友們，「跨越這條線後，催淚功效強大，請小心使用」。

催淚8金句：

爸，你新車被我撞壞了。

爸，今（我）天（沒）好（錢）嗎（了）

爸，我知道你藏私房錢，但...是媽先發現的。

爸，你起來，這是Lucky的位置。

爸，別人的爸爸總是不會讓我失望。

爸，鄰居說我長得跟你朋友很像。

爸，DNA報告出來了。

叔叔，謝謝你多年來的照顧。

文末全聯小編附註，這些「洋蔥金句」純屬效果，但可能會有副作用，如果「被老爸打小編概不負責」，幽默金句讓網友笑翻，紛紛發揮創意，留言「小編，你爸爸在後面看著你，請支援收銀」、「爸，你趕快來看全聯的小編啦，他們準備了父親節禮物要送你」。

而這篇文章也被網友發現沒有像往常一樣附上圖片，對此全聯小編留言笑虧「跟每年父親節一樣沒存在感呢」、「就像你幫爸爸過父親節一樣腦袋一片空白」、「跟每年的父親節一樣樸實無華呢」。

全聯8金句網友笑歪(圖片取自/全聯福利中心)

(中時新聞網)