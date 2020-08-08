高雄市前議長許崑源從住處墜樓身亡，女兒許采蓁第一次過沒有父親的父親節，許采蓁透露，爸爸不像外界看到的那麼剛硬，「他會進來房間看看我棉被有沒有蓋好」。

許采蓁在臉書貼文表示，今天是父親節，她特別想念她的英雄爸爸。爸爸總是早出晚歸，每天晚上忙完回到家，「我都已經睡了。但他還是會進來房間看看我，窗簾有沒有拉好、棉被有沒有蓋好。對我來說他不像外界看到的那麼剛硬，而是一個溫柔的爸爸。」

許采蓁指出，只因為爸爸身處的環境，所以他更加保護她的安全、關心她的內心感受。對他來說，她的快樂最重要。擁有這樣的一個爸爸，她既驕傲又幸福。

許采蓁也感謝支持者關心，這陣子跑了許多行程，也認識了非常多阿姨伯伯、大哥大姊。大家講到爸爸的眼神，都非常不捨、眼淚都要滴下來了。真的很感謝大家一聲聲的加油，都是她繼續往前進的動力，「謝謝你們給我的溫暖」。

網友紛紛說，「流淚了。」、「父親的精神永存！」、「珍重，他會一直在妳的心底」、「令尊的風範，永世長存。」、「姊姊加油喔。」

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