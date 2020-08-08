（長榮航選在父親節「類出國」，長榮航空A330機隊總機長李孔傑特別在小琉球返航時畫出「愛心航路」。圖／長榮航空）

長榮航空「類出國」BR5288專機選擇在父親節飛行，執行此次飛航任務的長榮航空A330機隊總機長李孔傑特別在小琉球返航時畫出「愛心航路」，祝福天下所有爸爸「父親節快樂」。

今（8）日豔洋高照、視野遼闊，長榮航空「類出國」航班的飛行的景點都能一覽無遺，如鼻頭角燈塔、日本琉球列島與那國島、台灣東部海岸線、龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球，並在小琉球上方返航時畫出「愛心航路」。李孔傑表示，因為今天是父親節，特別以BR5288代表我愛爸爸，特別設計愛心航路。

長榮航空8日推出Hello Kitty 夢想機「類出國」專案航班，經濟艙售價僅5,288元，商務艙6,288元，產品一上市就銷售一空，長榮航空緊急加開8月15日第二班的類出國專案航班，也立馬額滿。

為何類出國商品如此熱銷，主要國人「好想出國」的心願太濃烈，同時長榮航大手筆贈送旅客多樣Hello Kitty周邊商品，讓旅客享受貴賓級禮遇，預購機上免稅商品更打出七折相當誘人折扣，部分熱銷商品如雅詩蘭黛、海洋拉娜、JO MALONE及倩碧的預購折扣更低68折，讓旅客能滿足出國、購物、欣賞高空風景的樂趣。

長榮航也將規畫在高雄推出「類出國」專案航班，預計10月中秋節規畫賞月專機。

(工商 )