（台塑攜手萬國通推出國內第一個PP抗菌行李箱。台塑董事長林健男、萬國通路董事長謝明振、行政院副院長沈榮津等出席上市發布會。圖／彭暄貽）

提升高值化布局、搶進後疫商機，台塑（1301）攜手萬國通（9950）推出國內第一個PP抗菌行李箱。台塑董事長林健男表示，我們在抗菌技術上，已有突破性成果，希望結合更多的企業夥伴，能利用這好的技術，將此技術應用在桌巾等民生用品上，並延伸開發抗菌PVC應用，兼顧產品升級轉型與安全防疫訴求。

林健男說，繼先前投資可分解回收事業，台塑還將精益求精，已成功開發以蚵殼來作為抗菌劑，可使資源循環再利用，可減少對大自然污染，擴大切入環保利基領域。

台塑8日攜手萬國通路舉行「抗菌行李箱」上市發表會，標榜「別讓細菌跟著一起旅行」。林健男指出，台塑今年除參與國家口罩隊，充分供應口罩原料，並全力提供各項醫療防護、衛生用品所需要的原料外，也積極研發材料中加入抗菌功能，期待能為降低疫情肆虐盡一份心力。這次攜手萬國三個月就開發完成抗菌行李箱，也見證台灣的研發實力。

林健男說，萬國通路對國際潮流趨勢相當敏銳，日本推出全球第一個抗菌行李箱後，就立刻找台塑一起研究，而台塑也成為全球第二、台灣第一個能提供抗菌行李箱材料的廠商；從箱體、內裡、手把到滑輪，全部都經過日本BOKEN品質評價機構的抗菌檢驗，對於金黃色葡萄球菌與大腸桿菌的抗菌能力達99％以上，強力阻隔細菌入侵。

此外，目前這個抗菌PP材料是加入銀離子，但台塑已開始研發第二代抗菌材料（蚵殼），希望能用更便宜、更環保的方式提供廠商更好的材料。除PP材料加入抗菌劑外，也在研究於PVC材料加入抗菌劑，希望從生活層面提供更多安全保障。

(工商 )