新北市玩具銀行在父親節舉辦「性平特攻隊」主題展和闖關活動。（王揚傑攝）

今天（8日）是父親節，為鼓勵更多男性參與育兒及家務，新北市玩具銀行舉辦闖關活動，在尿布光速俠競賽中，30歲的張哲瑋以5秒幫Baby model換好尿片奪冠，不過卻被太太吐槽說：「太潦草」了，讓他哈哈大笑；另一位現職軍人的張瑋昕，用自己的小孩和布尿片競賽，溫柔的動作讓一旁媽媽都自嘆弗如，贏得「身負屎命」獎。

新北市玩具銀行主任張維庭表示，每年約有上萬組家庭加入捐贈、整理、共玩玩具，但玩具銀行旗艦店統計發現，媽媽陪伴小孩子的比例是爸爸的2.2倍，因此趁著父親節，特別推出「性平特攻隊」玩具主題展，邀請爸爸帶著全家一起來共享育兒時光。

大同育幼院院長黃劍峯帶故事志工說繪本，新北性平CEO企鵝暖爸也到場助陣，新北市婦女服務中心主任張琳負責「尿布光速俠」關主，除了考驗老爸的身手，也提醒在換尿布前不忘手部清潔。

特展除了闖關活動，還有爸爸育兒攝影展，展現爸爸細膩體貼溫柔的一面。

新北市社會局副局長許秀能表示，「性平特攻隊」特展主要是透過遊戲讓親子共玩共學，分擔育兒及家務，即日起展出至12月30日，每周三、六、日上下午各一場，歡迎闔府同遊。在防疫期間採實名制，需配戴口罩、著襪、量測體溫及手部消毒等。

(中時 )