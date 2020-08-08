大陸近日持續暴雨，多處農產作物與房舍受損，連歷史古蹟遺址也遭殃。位於陝西西安市新城區新城廣場、有逾600年歷史的明秦王府城牆周六（8日）上午9時許坍塌，碎裂的城牆砸向車來車往的路面，事故現場造成4人擦傷，4輛車受損。

據《東網》報導，明秦王府城牆坍塌現場周邊已設置警戒線，當局正進行清理工作。文物部門認為，事故未對文物主體造成破壞，將制訂搶修方案。

網傳影片顯示，城牆外圍突然有大片牆壁向外坍塌，城牆內部則碎成石塊掉落，旁邊路面有巴士和私家車通行，現場沙塵滾滾。石塊阻礙交通造成擠塞，交警到場維持秩序。民眾從石塊上經過，現場有大批民眾圍觀。據悉，涉事城牆早在去年已出現浸水等情況。

秦王府呈南北長方形，南北671米，東西408米，周長2158米，現四牆還殘存城牆遺跡。府城的四周原開有四門，分別為，東體仁門、西尊義門、南端禮門、北廣智門。坍塌的位置在新城廣場西南角，當地文物部門於2009年在該處修建一層約20米的保護牆壁，發生坍塌的正是該牆壁。資料顯示，明秦王府城牆是明朝皇帝朱元璋於洪武3年，即西元1374年，指令西安府長興侯耿斌文和指揮使史濮英修建。

(中時新聞網)