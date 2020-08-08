林柏宏、謝欣穎及導演廖明毅到戲院與影迷同歡。（牽猴子提供）

奇幻愛情片《怪胎》的主演林柏宏、謝欣穎與導演廖明毅，8日父親節當天在電影院會粉絲，問起父親節，林柏宏、謝欣穎不約而同笑著說：「今天在工作，明天會與家人一起吃飯看電影。」林柏宏表示，自己邀請了從小看他長大的親戚好友看片，幽默表示：「或許粉絲會在電影院看到我！因為我超好認，笑聲很明顯！」林柏宏更直誇廖明毅的3歲兒子，「他一直錄影片幫忙宣傳，很可愛！還會提到我們是8月7日上映」，廖明毅也笑說不會刻意過，「反正每天都是父親節啊」。

他們從上映首日的上午第一場就開始「戲院巡禮」，本週預計跑23場映後互動，廖明毅首先感謝疫情當前、觀眾還願意齊聚電影院看怪胎，謝欣穎則搞笑和導演搶麥呼籲：「不要告訴大家我們的精彩大結局！請幫我們多多分享！跟預告的內容完全不一樣喔！」林柏宏更提到這幾天在映後座談上，遇到一位導演的忠實粉絲，電影才剛上映第一天，該名粉絲已經看過了5次。廖明毅也分享，「還有遇到一位女學生在映後特定向我道謝，真的很感動。」

林柏宏在《怪胎》中有數場洗澡戲，日前《怪胎》官方臉書釋出「洗澡篇」花絮，精實好身材一覽無遺、男女通吃，導演還被拱、搞笑表示：「現在這個花絮是打馬賽克，要是破億的話，那就把馬賽克拿掉！」結果林柏宏破哏：「結果無碼的版本還是有穿」，讓導演大笑：「怎麼可能沒穿、讓你全裸拍，以為導演想看嘛！」

(中時 )