前總統李登輝追思會今進入第8天，前來追思的人潮絡繹不絕，有一般民眾，也有李前總統的老友；總統府副秘書長劉建忻今在臉書提到，「但昨天黃崑虎先生來行禮時，是我印象中最動容的一幕。」黃老先生當時的眼神太專注了，好像看著照片在跟李先生對話。

劉建忻說，這幾天，和俊俋兩人輪流在北賓當禮儀師，迎接了很多來向李前總統致哀的人。多數的人，就是恭謹地行禮獻花離開，「但昨天黃崑虎先生來行禮時，是我印象中最動容的一幕」。

他說，「就如同照片中這樣的畫面，他抬著頭凝望著李前總統的遺照，眼神充滿感情，身軀完全不動；在旁的夫人則是略低著頭，隱隱在啜泣。」這一幕，持續了真的好久。

他說，現場沒有司儀引導來賓下個動作。「所以這種狀況如果發生在別人身上，我們通常會假設他不知道下一步該做什麼。但黃老先生當時不是這樣，他的眼神太專注了，好像看著照片在跟李先生對話」。

他說，「我猜這兩個老朋友，此刻應該有很多話想說」。一旁的工作人員一直不知道何時該遞上鮮花，深怕打擾。直到黃老先生的眼神離開了照片。

他指出，當一行人把花束放在李先生的靈前，鞠躬離去時，他注意到同行而來的一位阿姨。整個過程中她是負責為大家照相的，走來走去，不斷從各個角度為大家取景。

他說，「在其他人離開靈堂後，她才自己一人把手中的花獻上，然後鞠了個躬，覺得還不夠，又忍不住跪下磕了三個頭，然後就這樣跪在地上，痛哭了起來。」

他表示，「拙劣的文字無法重現當時的那種情感。只記得去攙扶她起身時，忍不住紅了眼框。」

隨後證實，跪下磕頭的阿姨，就是台灣之友會總會秘書長蔡淑美。

(中時 )