中職統一獅與富邦悍將今（8）日在新莊球場開戰前，請來投手陳仕朋的祖父與張進德的國小校長方穎豐前來開球，甚至張進德在開球前講話時，眼淚不禁流下來，富邦讓他過了一個非常特別的「父親節」。

方穎豐從小照顧張進德，可說是阿德的第2個父親，他表示，很高興張進德回來台灣打球，而且富邦第一指名讓他在球場上一步一步往前走，今天是父親節，所以他的開球的心情是代表他的爸爸與所有一路照顧過張進德的人。

「台東有很多孩子是球隊養大！」方穎豐說：「在這個感恩季節裡，球員能有今天的樣子，需要時時保持回饋的心，尤其在球場上那麼多人喜歡你、幫助你的人，所以要好好感恩。」

至於張進德在開球前講到流淚，方穎豐表示，他內心有一些自己的成長背景，因此在父親節時刻心裡很多感觸，主要是他家在台東泰源國小再往山裡走很遠的偏僻地方，小學1年級到學校被認定「外星人」，不適應學校、有學習障礙的孩子。

不過，張家5個兄弟在球場有很好表現，方穎豐指出，這是很多教育制度必須知道孩子有另外一塊能力存在，所以他們兄弟可能功課上一直跟不上別人，可是在球場上孩子沒有問題，因為打球而有了自信，不唸書也可以建立自己的人生。

方穎豐認為，張進德一路走來，不變的是他的打擊動作，從國小到現在的打球動作都一樣；而他的改變的是成熟度高了，以前一個球傳接不好會生氣，加上國、高中表現好，有被捧上天的感覺，忘了自己是誰，這幾年的磨練，他在球隊的引導與隊友合作、贏球積極性都成熟了。

(中時 )