許孟哲劇中黑化，開始與姊姊展開惡鬥。（三立提供）

台視、三立週日偶像劇《浪漫輸給你》本週劇情大躍進，宋芸樺穿越進小說後成功奪走女主角劇本，跟霸總張立昂大秀恩愛進入甜寵模式，新預告中，張立昂、宋芸樺浪漫親吻讓粉絲瘋狂，張立昂與劇中情敵連晨翔也正式宣戰，許孟哲也意外出現在小說世界成了腹黑哥哥，在現實世界則與廖奕琁展開超刺激豪門暗黑姊弟鬥爭，許孟哲挑戰反派角色壞出心得，自曝每次喊卡被導演和工作人員稱讚很壞都會很有成就感，直呼演得很過癮。

劇中許孟哲飾演的豪門公子從小生活在姊姊廖奕琁及同父異母弟弟張立昂的光環之下，痞痞外表下是隱忍的內心黑暗面，飾演姊姊的廖奕琁被網友們稱為「豪門暗黑姊弟」，劇中許孟哲原先很聽姊姊廖奕琁的話，隨劇情發展漸漸黑化爭權奪利，逐漸不再忍讓。

許孟哲表示，以前在團體5566裡雖然是年紀最小的弟弟，但溝通完全沒問題，不會像劇中這樣被姊姊壓著只能隱忍最後情緒爆發，因為團員都屬於理性溝通派，會彼此鼓勵講出自己的想法再選折衷辦法處理，且自己和團員都擁有「打不死的小強」特質，把他們丟到哪都能活下去，他感性道：「畢竟剛出道的時候，大家並不看好我們，所以我們也是經過一次又一次的努力，才慢慢讓大家看見我們跟接受我們。」

此次在《浪漫輸給你》中挑戰一人分飾兩角的反派角色，許孟哲表示，原先並未想過自己適不適合，只是想嘗試各種角色演出，直到在某些鏡頭拍攝過後會聽到導演或副導在監看螢幕前讚嘆說：「哇！真的感覺有壞！」就連燈光師都會特地走過來對他比讚說：「有壞到」，他那時就覺得蠻有成就感的。也劇透之後有一場黑化角色爆發戲，拍攝期間能完全放開來的使壞，直呼：「很過癮！蠻爽的!」而這次的反派角色也受到許多網友們的支持與討論。

(中時 )