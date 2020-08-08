美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）和日本前首相森喜朗都將來台，但卻都不用14天居家檢疫引發爭議。衛福部長陳時中今(8日)回應，「如有人因此被感染，我會負責。」但此話一出引起輿論譁然，有網友忍不住痛批，陳時中是不是當自己還在神壇上，並揶揄「怎麼那麼北七」。

日本前首相森喜朗下周日將來台向前總統李登輝哀悼，入境不用居家檢疫的議題引發爭議，衛福部長陳時中8日出席肝基會26周年慶生會，被媒體問到「美英政要來台免隔離，感染您會負責嗎？」陳時中直接回答，「對，我會負責。」

對於近日的檢疫爭議，臉書粉專《韓黑父母不崩潰》痛批陳時中，「聖時中真當自己在神壇？一句負責就可以？造成防疫破口，人民的安危也由你負責？」並在PO出的照片上寫下，「人命關天你負責？醫療費用你負責？」甚至該粉專還揶揄，「8月7日都過了，怎麼還那麼北七？」

其他網友則回應，「他能負什麼責，最多負責幫你蒸口罩」、「出事負責？！以為是換義齒植牙嗎？！國家防疫水準如此，真是可笑的自大顢頇態度」、「負哪種責，請量化，不然就是屁話」。

(中時新聞網)