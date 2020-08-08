中美角力加劇，紐約時報和華盛頓郵報中止與中國官媒「中國日報」的合作，已刪除中國日報的付費宣傳；英國每日電訊報也已中止與中國日報合作。據美國司法部文件顯示，中國日報在短短三年半，已向美國媒體支付超過1,900萬美元的印刷費及廣告費。
香港經濟日報援引外電消息，華盛頓自由燈塔報率先報導，指紐約時報下架並刪除所有中國日報付費廣告的消息，記者古優一郎（Yuichiro Kakutani）本周發現，此前保存的廣告連結不再有效。
中國日報在過去十多年來，以插頁形式在紐約時報、華盛頓郵報和華爾街日報等美國主流媒體刊登廣告。廣告被冠以「中國觀察」的名稱，內容看起來像新聞報導，被指用來宣傳中國政府的政策及美化中國形象。
紐約時報發言人表示，2020年初決定，停止接受國家媒體以新聞形式的廣告，包括中國日報。不過，發言人指出，如果其他國家媒體下廣告，只要符合公司的廣告標準，也會接受。
(工商 )
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