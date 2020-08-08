新冠肺炎疫情肆虐全球，近日出現多例從台灣出境旅客返國後確診的個案，包括日前比利時籍20多歲男性，入境台灣超過2個月，返國後自費採檢確診，讓外界質疑是否有隱藏的無症狀患者。對此，彰化縣衛生局與台大公共衛生學院合作進行「萬人血清抗體檢測」，但現在參與人員證實，的確發現抗體陽性者，且患者當時症狀不輕。

為了釐清台灣是否存在新冠肺炎輕症或無症狀感染者及社區感染程度，台灣大學公衛學院與彰化縣衛生局合作進行「萬人血清抗體檢測」，自6月13日針對曾居家檢疫、隔離的個案以及醫護、長照人員等高風險族群，啟動血清抗體檢測調查工作，預計於8月24日舉行期中報告記者會，說明初步的分析結果。

不過據《TVBS》報導，目前台大公衛學院證實，的確在部分受測者中發現了陽性抗體，甚至有人產生中和性抗體，代表其曾感染新冠肺炎，且當時症狀並不輕，因此恐有無症狀感染者仍在社區遊走，至於確切數字，台大公衛學院及彰化縣衛生局都不願透露。

(中時新聞網)