一群下營青年與樂智學堂合作，教長輩於校園空地種植香草，成效良好的話，將擴大推廣到整個大屯社區，不僅讓社區更美觀，也能帶動社區長輩活力。（劉秀芬攝）

台南市下營區在地青年邱惠梓表示，大屯國小校園花圃荒廢太可惜，她們青銀交流共創計畫不只教長輩種香草美化校園，還會教他們如何將香草入菜，或製成甜點、冰品。（劉秀芬攝）

台南市下營區大屯國小2007年廢校，目前由麻豆新樓醫院開辦照護失智長輩的樂智學堂，一群下營青年不忍偌大校園荒蕪，與樂智學堂合作，教長輩於校園空地種植香草，成效良好的話，將擴大推廣到整個大屯社區，不僅讓社區更美觀，也能帶動社區長輩活力。

大屯社區是傳統農村社區，部落以信仰中心保安宮為軸心向外延伸，因少子化及人口外流，大屯國小2007年廢校，後續曾有幼兒園進駐，但也於 2019年停辦。今年麻豆新樓醫院認養校園，開辦失智照護學堂，但只有使用部分教室，校園其他部分只負責環境維護，並無人力再多元利用。

下營一群在地青年看到校園裡還保留著老樹、歐式雕像，但花圃卻都荒廢了，覺得非常可惜，希望能貢獻自己所長，活化校園，因此提議與樂智學堂合作，由有自然農法耕種、農產加工專長的鄭慶凰教長輩種香草植物，邱惠梓教長輩把香草加入烹飪及甜點製作，黃皎怡教冰品製作。

麻豆新樓醫院表示，醫院代管整個校園，人力非常吃緊，如果在地青年願意幫忙教長輩種植香草植物，不但有助於長輩紓壓，也可美化校園，因此學堂也非常樂意配合。下營青年姜玫如表示，以香草進行青銀共創交流的計畫也獲得當地里長的認同，除了先在大屯國小試行，也將推展到社區與長輩一起共學，帶動大屯社區的活力。

(中時 )