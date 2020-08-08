奧斯卡影帝傑米福克斯靠肉身搶當地表最強老爸。（Netflix提供）

多米妮可斐許巴克透露自己是傑米福克斯的粉絲。（Netflix提供）

52歲奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）在Netflix新片《超能計畫》展現出「地表最強老爸」氣勢，努力拯救遭歹徒擄走的女兒，他與影壇新人多米妮可斐許巴克（Dominique Fishback）飾演的毒販攜手合作。2人日前接受越洋訪問時，互動搞笑自然，福克斯更是「人來瘋」，頻頻哼歌，直呼要當自創的超級英雄「愛心俠」；多米妮可則透露自己當時試鏡時不小心掉了錢包，沒想到偶像福克斯大方拿出1張百元美鈔（約3000元台幣）給她應急，驚喜之餘還不忘與福克斯說：「如果我獲選該角會再來還錢」，最終也順利獲選。

從影28年的傑米福克斯，2004年以《雷之心靈傳奇》獲得奧斯卡最佳男主角，過去曾是花花公子的他，未婚育有2個女兒，分別為26歲的柯琳和11歲的安娜麗絲。他在片中飾演嚴肅卻容易與孩子打成一片的爸爸，他透露確實和私下當爸的樣子有許多相似之處，「我的確有把私下父親的一面帶入角色之中，也很幸運遇到很多有天份的演員，多米妮可超讚！」多米妮可在片中視福克斯為爸爸，私下更是他的小影迷，她回憶：「有一場戲在大雨中拍了6天，不太舒服，不過傑米一直鼓勵我、搞笑讓我開心，確保我有好好吃飯。」再次認證傑米福克斯的暖男行為。

《超能計畫》中的神秘藥丸可以為人帶來5分鐘的未知超能力，男子氣概爆表的傑米福克斯則選擇不依賴藥丸，徒手對決全身噴發火焰的毒販，動作場面震撼到幾乎充爆螢幕極限。被問起片中為何只有男人服藥，女人只賣不吃，甚至被媒體解讀藥丸影射為壯陽「威而鋼」，福克斯先是滿臉疑惑，想了想說道：「也許電影在談的是男性欠缺某種東西，所以需要吃藥，而女性只需要主導，不需要吃藥。」他坦言，自己沒有深想過這個問題，「也許電影在暗示男性吃藥會濫用能力，不過這也符合現況，看看世界上某些領導者，他們缺乏同理心，不懂傳遞愛的真諦」。該片14日在Netflix上架播出。（​台北—洛杉磯連線報導）

(中時 )