電影《逃出立法院》彈幕特映會，出席藝人禾浩辰、林鶴軒（大鶴）。（盧禕祺攝）

電影《逃出立法院》8日禾浩辰、林鶴軒（大鶴）出席「彈幕場」特映會，首次與影迷互動玩上癮，當天又適逢父親節，禾浩辰在特映會結束後，立即前往高雄包場電影，邀請爸爸、好友以及粉絲們一起來觀賞，其中還有學生時代的初戀情人也受邀觀影。他說，因為電影主景在高雄，爸媽常帶美食探班，因此一定要邀請爸爸觀看，「這是人生第一次跟爸媽一起看電影。」大鶴更對禾浩辰媽媽的手作臭豆腐念念不忘，不斷大喊「我好想吃你媽的豆腐」，讓禾浩辰大嘆：「今天父親節欸！不要這樣！」

大鶴則提早慶祝父親節，知道爸爸喜歡偶而小酌兩杯，所以送上酒味蛋糕，以及5位數的現金紅包，並邀請父親來看電影首映。他透露，爸爸前陣子因為腎結石剛住院，進出醫院多次，「滿擔心父親的狀態」。他表示家中共有4個小孩，自己排行老3，因自己工作比較有彈性，所以比較能請假到醫院照顧父親。

禾浩辰與大鶴在電影中是替代役學長與學弟，大鶴面臨即將退伍，卻意外與禾浩辰一同大戰立法院活屍。禾浩辰曝大鶴簡直是幽默與有趣的化身，「我們拍攝滿身都是血的戲，吃飯時他就會表現得很刻苦，一直都很放鬆，吃飯就吃得很有戲，剃牙也剃的很有戲，我都會忍不住當他的側拍師」。大鶴則透露自己神經大條，在拍片時，竟把自己的內衣褲忘在片場，直到劇組工作人員聯繫經紀人時才發現，「原汁原味的內褲就這樣被快遞回飯店」，健忘個性讓眾人哭笑不得。該片14日全台上映。

(中時 )