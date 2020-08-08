監察院日前新聞稿指出，總統建議監察、司法兩院新任院長及委員組成小組進行溝通聯繫，讓兩院有通暢無礙的對話機制。民進黨前立委林濁水今在臉書「酸」，「是要糾正司法機關辦案的獨立性，增加可喬性嗎？」

林濁水今在臉書提出二「怪」指出，監察院說總統建議司法監察兩院新任院長及委員組成小組進行溝通聯繫，讓兩院有通暢無礙的對話機制。監察院像也就趕快從命積極推動了。「怪」。

他表示，司法機關、司法官凡案獨立行使司法權，沒有被其他機關、人員溝通對話餘地才能保障辦案的超然公正。總統要建立「通暢無礙的對話機制」是要糾正司法機關辦案的獨立性，增加可喬性嗎？「怪」。

監察院指出，總統蔡英文與第6屆監察委員被提名人茶敘時，也十分關切監察院及司法院互動，並指出如果兩院有窒礙難行之處，建議新任院長及委員組成小組進行溝通聯繫，讓兩院有通暢無礙的對話機制。

監察院表示，監察院過去與司法院間的業務溝通聯繫，都是透過副秘書長層級進行，包括調卷、約詢、巡查等相關事務溝通協調，如108年3月兩院曾因個案爭議產生誤解，就是經由這個機制進行討論，但協調成效未如預期。

監察院說，未來這個聯繫小組將由監察委員召集，期盼能發揮功效，成為與司法院的良好溝通橋梁，為兩院共同合作，符合全國人民期待，發揮最大效能邁進。

(中時 )