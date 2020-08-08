主打CP值高的美式賣場好市多，深受民眾喜愛。昨(7)日有一名正妹網友在臉書社團指出，自己結帳時抬頭看到金額，差點沒嚇死，因為金額高達141萬，原來是店員不小心誤按，讓正妹直呼，「差點創全台最高消費。」

正妹網友貼出結帳畫面，讓她一度以為是不是媽媽偷偷在購物車放金條。(圖/網友Serina Fa Hsuan提供)

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己和媽媽昨日前往好市多消費，購買日常生活用品，算一算大概1萬多塊，就在結帳之際，抬頭一看，發現金額高達141萬，她還一度以為是媽媽偷放金條到購物車，後來才知道是店員手滑按到，不過也因為他是現金結帳，所以後續處理沒有想像中麻煩，只需輸入找回金額，讓帳面達到平衡即可。

貼文一發也讓許多網友風趣回應，「找錢140萬，很秋」、「這樣回饋多少」、「肯定買了金條當日用品」、「發現百萬級別會員」、「好市多也賣預售屋嗎？不小心付了頭期款」、「沒關係，找零140萬比較重要。」不過也有網友理性分析，「其實沒差，找對錢就好了」、「為什麼現金打錯會影響稅？不是總額打錯啊」、「 現金收(1414652)，找零(還)1401020=13632，很多人數學不好。」

(中時新聞網)