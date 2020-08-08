基隆市府教育處特地攜手海洋大學，設計多種親子遊戲及闖關小禮物等待在地辛苦的爸爸、媽媽帶小孩來放鬆心情一起挑戰。（吳康瑋攝）

比賽開始雙方你來我往，既激烈又趣味十足，小小球員在場上賣力奔跑，一旁的家長也用盡全力替自己的孩子聲援。（吳康瑋攝）

為向普天下父親致敬，基隆父親節「爸」氣十足親子活動於8日在海大體育館及濱海運動場正式登場，現場設置八大闖關拿好禮等趣味競賽，市長林右昌也民眾一起歡慶父親節，他說，年齡不是問題，讓孩子從小主動做家事，也會成為很棒的親子互動。

為表彰父愛偉大，基隆市府教育處特地攜手海洋大學，設計多種親子遊戲及闖關小禮物等待在地辛苦的爸爸、媽媽帶小孩來放鬆心情一起挑戰，林右昌也換上球衣和大小市民參加迷你足球賽，現場他和海大校長許泰文、教育處長林祝里組隊，由副議長林沛祥擔守門員，和仙洞國小小朋友來場三分鐘趣味示範賽。

比賽開始雙方你來我往，既激烈又趣味十足，小小球員在場上賣力奔跑，一旁的家長也用盡全力替自己的孩子聲援，雙方你來我往，在開賽後一分十五秒，林右昌市長起腳射門率先得分，而仙洞國小學生也緊追在後，趕忙補射進一球，在終場以一比一落幕，林右昌表示，迷你足球對小朋友，無論是肌肉發展到團隊運動精神培養，都有正向幫助也很重要，他勉勵小朋友拿出拼勁，以「勝不驕、敗不餒」精神面對比賽。

活動在戶外濱海運動場及體育館內共安排八大好玩關卡，教育處長林祝里表示，市府希望透過親子闖關，不僅讓孩子看到爸爸賽場上英姿，更了解平時做家事的勞累，並透過互動遊戲讓每位大小朋友玩得盡興，度過充滿歡樂回憶的父親節，拉近親子間的關係。

(中時 )