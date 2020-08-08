動滋券今天(8日)上午10點正式開放消費，由於今天適逢假日加上父親節，不少人紛紛出門花掉動滋券，由於消費人數過多，一度又造成系統當機長達1個多小時，有網友實際前往「迪卡儂」消費，見到滿滿人潮直呼有夠扯，更有人表示自己光排隊等結帳，就等了40分鐘，連好市多都輸了。

網友在PTT八卦版PO出桃園迪卡儂照片，表示自己去迪卡儂只是想買個瑜珈墊，但一進賣場就被現場的人山人海嚇到，忍不住問說「D卡儂到底有什麼必買的產品讓你願意排隊1hr以上」，最後決定回家用線上購物。

有鄉民表示，迪卡儂今天人潮相當可怕，光排隊結帳就等了40分鐘 (圖／PTT)

鄉民也紛紛留言：「內湖也一樣，剛排了快40分鐘」、「之前還有人說迪卡儂會倒，笑死」、「動滋券大成功引發報復消費」、「年底大概三重店也會開了」、「搞得好像卷晚點用會買不到一樣」、「就在我家旁邊耶，超傻眼」、「看起來是八德店，這家生意其實一直都不錯」、「假日的迪卡儂很可怕」、「斗六也排很長啊，但小弟用現金根本不用排」、「台中南屯也是，排到繞來繞去」。

(中時新聞網)