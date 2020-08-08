徐皖華創作個展至8月30日，展內容包括紙藝娃娃等作品。（張毓翎攝）

每幅作品都呈現徐皖華多年來的紙雕功力。（張毓翎攝）

來自竹崎高中二年級的峻庭（右）愛字惜字，半年前跟著徐皖華（左）學剪字。（張毓翎攝）

每幅作品都呈現徐皖華多年來的紙雕功力。（張毓翎攝）

徐皖華出神入化剪字工藝 展現漢字的美

「只要是會寫的字都會剪！」徐皖華自幼在父親開設的禮品店，習得一手好字及剪字技巧，過去沒有電腦割字的時代，經常需要代客題字，自此開啟她的神手剪字之路，近年更在傳統中求新求變，開發紙藝文創商品，吸引年輕族群的目光；本月還受邀到竹崎文化藝術基金會設展，帶領觀眾從紙藝作品中，感受漢字的美。

徐皖華表示，民國58年10月父親在嘉義市開店，專門幫顧客進行匾額題字及剪字等工作，其中，剪字的部分，父親會將字樣寫在報紙上，接著疊在相對應的紙材上剪下，小時候受到父親薰陶，因此，她從6歲開始學書法，學生時期經常在父親的店打理事務，上了高中她的剪字功夫，已經青出於藍勝於藍，不用在紙上打草稿就能完成。

徐皖華長大後接下父親的禮品店，延續家族產業，不過，隨著時代改變，手工剪字產業漸漸沒落，但還是有不少學校等機構，堅持使用手工剪字布置場地，徐皖華說，手工剪出來的字，比較電腦割字多了溫度及感動，她深信即使科技再怎麼進步，這項工藝仍有它的市場及價值。

為推廣剪字工藝，徐皖華招收學員學習書法及剪字，來自竹崎高中二年級的峻庭跟著徐皖華學書法將近4年，半年前更進一步學習剪字；徐皖華笑說，峻庭除了喜歡練跆拳道，也愛字惜字，且非常有天分，峻庭是她唯一的剪字傳人，期待弟子能青出於藍，將剪紙工藝繼續發光發熱。

徐皖華創作個展至8月30日，展內容包括紙藝娃娃等作品，有興趣的民眾可前往參觀，相關資訊可至竹崎文化藝術基金會臉書社團查詢。

(中時 )