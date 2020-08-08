政商界、教育界甚至在公務體系，老闆、主管與女秘書過從甚密屢傳婚外情，命理老師李靜唯紫微斗數分析，什麼宮位都需要貴人，唯獨夫妻宮不需要，一旦夫妻宮有貴人，就代表夫妻宮太過擁擠，有三種夫妻宮星曜的女性，容易陷入三角關係。李靜唯贈10字化解方法，只要願去做，自然會吸引到對的姻緣。

旺好運三合一星占命理老師李靜唯，蒐集多年論命諮商經驗所得的大數據資料，透過紫微斗數分析，女性的夫妻宮落在天同太陰、廉貞破軍及太陽落陷三者，較易落入三角關係或多角關係的糾葛。

第一名：天同太陰在夫妻宮

天同跟太陰都是水星，感情一旦發動起來，就是一發不可收拾，而且天同太陰都主桃花，非常重感情，如果妳真的喜歡一個男人，妳不會很在乎他是不是已婚，也就是夫妻宮天同太陰的女生，會很難去拒絕已婚男性的追求，真的愛上了，可能就會無怨無悔的付出。

簡單的說，夫妻宮天同太陰的女生，在古時候很容易成為偏房妾室，在現代則要多注意容易有三角關係或多角關係的糾纏。

第二名：廉貞破軍在夫妻宮

廉貞破軍如果在夫妻宮，很容易變成所謂的黑市夫人，廉破是非常強勢的人，落在夫妻宮也可能愛上領導力、主控力都非常強的男人，夫妻宮廉破的女人，是完全不考慮禮教的束縛，因為破軍本就是一顆突破傳統的星曜，只要她喜歡，真的可以接受做第三者，而且會有企圖想要扳倒正宮。

元配遇到這種第三者可以說會非常頭大，已婚男人若只想玩玩，也千萬不要去招惹夫妻宮廉破的女人，她可不會像天同太陰型的女人，甘願做小。

第三名：太陽落陷在夫妻宮

太陽在夫妻宮，且旁邊有個陷字，也容易不小心成為第三者。太陽通常有分廟、旺、落、陷，如果妳是落陷的太陽，代表完全沒有光亮，而太陽在紫微命盤裡，又代表老公的意思，所以太陽落陷，含意就是夫星不明，這種命格的女生，除了很容易被另一半拖累，也很容易忍耐，是屬於無怨無悔，甚至是比較飛蛾撲火的女人。

很多太陽在夫妻宮的女人，為了愛情犧牲非常大，萬一妳又太陽化忌，那更容易因為男人而破財，所以太陽化忌或太陽落陷在夫妻宮的女生，要特別注意不要在感情上太過容忍對方，即便沒有名份也不在乎，那就太傻了。

命理老師李靜唯說，現在很多人都不表明已婚身分，更容易不小心｢被」成為第三者，靜唯老師語錄送給大家｢先選擇愛自己，改變自己」，自然會吸引到對的人。

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(中時新聞網)