繼比利時工程師日前在台檢出新冠肺炎，另有一名日本工程師則是離境後確診，目前總計已有5起在國內抓不到，卻在國外被發現的確診個案，但究竟是本土感染個案，還是境外移入，至今還在調查中。前民進黨立委沈富雄在政論節目中砲轟，「陳時中為什麼拚命怪別人呢？就說我們很乾淨，但乾淨的話，就不要回到原先那麼緊」，對此，主持人趙上康也總結一句話「台灣容不下一例確診」。

沈富雄在節目「少康戰情室」中痛批，現在多了5個從台灣出國以後確診的人，你又怪人家偽陽、弱陽，還有怪比利時工程師本來三月就沒嗅覺，怪東怪西；他質疑，「陳時中為什麼拚命怪別人呢？就說我們很乾淨，但你到底乾淨，就不要回到原先那麼緊，要大家戴口罩，如果要回到原先那麼緊，你就是裡頭很髒，你沒有信心。」

沈富雄直言，「我們的希望就在8月底，彰化的1萬人的篩選抗體，等著聽故事，但你不用期待，我已經算出來，到了8月底，沒有結論，我告訴你它整個篩選設計是錯誤的，所以不會有結論，台灣很乾淨。」

聽到此，趙少康也忍不住說，這個就像極了愛情，因為情人眼裡容不下一粒沙，「台灣是容不下一例確診」，日本女學生不是台灣的、比利時是在比利時感染，所有東西跟台灣無關，「我們容不下一粒確診」，此話一出也讓在場嘉賓紛紛大笑。

(中時新聞網)