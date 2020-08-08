屏東海生館最近展出「荷包蛋水母」，就像荷包蛋在水中悠游，讓人嘖嘖稱奇。（屏東海生館提供／潘建志屏東傳真）

水裡有荷包蛋？屏東海生館最近展出的「荷包蛋水母」，遊客經過展示缸前，看到展缸內一顆顆大大小小透著飽滿蛋黃色澤的水母，就像荷包蛋在水中悠游，都感到嘖嘖稱奇。這些看起來秀色可餐的荷包蛋水母，是海生館復育成功的新生物。

荷包蛋水母又稱為地中海水母，屬於根口水母目，直徑約30至40公分，最大可到50公分，主要分布在地中海鄰近的溫帶海域。因其生長的海水約20℃，對於溫度變化非常敏感，因此照護時需要非常注意光線、溫度及水質的控制。

相較於一般水母，荷包蛋水母毒性較微弱；而牠們主要的食物為浮游生物，海生館員工以豐年蝦做為餌料，只要荷包蛋水母享用完大餐後，遊客就能在水母的「蛋黃」看見充滿橘色小點，非常有趣。

屏東海生館近年來已自行復育多種海洋生物，包含企鵝、鯊魚、魟魚、小丑魚等，水母也是其中之一，包含海月水母、仙后水母、端鞭水母，及荷包蛋水母等。除了荷包蛋水母，遊客也能在海月水母牆拍下夢幻照片，也能夜宿海生館，在復育後場感受仙后水母獨特觸感。

(中時 )