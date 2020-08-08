長榮航空8日類出國班機吸引知名團購企業家486先生帶著員工參加。486先生表示，此次花費近15萬元帶同仁一解出國癮，還能帶動經濟，他表示，雖然「原機遣返」這點子乍聽很蠢，但他欣然接受，重要的是飛機若有飛、航空業相關人員就會有工作、機場及空廚皆得以運作、連帶周遭交通、計程車等皆受惠，帶動經濟活動。

486先生表示，上半年受疫情影響，民眾無法出國旅遊，航空業也面臨沉重打擊。每年皆至少安排一次國外豪華員工旅遊的知名團購企業家486先生就表示，一聽到桃園國際機場要推出「搭機環島」遊程，立刻就請同仁聯繫報名，還特別要求盡量讓同仁都能搭到售價6,288元的商務艙，享受高規格禮遇，沒想到機票太搶手，只搶到4個商務艙位置，最後用抽籤決定幸運兒。

486先生親率同仁體驗「類出國包機」，從報到、通關、真實感受飛行和起降、吃飛機餐，還能買免稅商品，享受有如出國的樂趣。486團購員工不但在機場手持「懂玩」、「太欠飛」、「我台灣人我驕傲」、「悄悄的我出國，正如我悄悄的回國」等各式標語開心拍照，也將遊程拍成小短片，帶國人一起感受搭乘長榮航空Hello Kitty彩繪機「偽出國」的體驗。不但能從高空欣賞台灣之美，還能享用米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司及深受老饕喜愛的牛三寶拌麵。486先生甚至建議可否飛去看看富士山再繞回台灣。

486先生感謝台灣的成功防疫，跟國外疫情肆虐相較之下，國人現在還能猶如在「平行時空」生活，進行各種旅遊體驗，真的要珍惜及感恩。「不要忘記外面的世界還很嚴峻，大家還是要提高警覺。」

(工商 )