屏東縣8日舉辦父親節模範父親表揚活動，今年有3名身心障礙類別模範父親，其中63歲邱國鐘是視障者，樂觀的他努力學習，成為國內第一位盲人調音師。最年長是90歲林興旺，走過近1世紀擔地一家的重擔，見證台灣與家族歷史。

邱國鐘天生就視障，他說以前很自卑，直到信基督教後才對人生改觀。他原本是音痴，到鋼琴工廠學調音才自學音樂，1992年通過國家調律師技術檢定，成為國內第一位盲人調音師，並有街頭藝人證照，同時也是名專業按摩師，人生過得精彩。

邱國鐘46歲時結婚並生了個女兒，他說女兒很懂事，也很用功，今年考取台灣藝術大學戲劇系，讓他十分開心。這次接受表揚他特別感謝女兒，「因為有她，我才有資格當模範父親！」

陳逸群是屏東縣聲暉聽障協進會創始會員，長女先天聽障，在他養育下仍努力向上，樂觀進取，目前擔任房仲工作。他為了推動身心障家庭權益不遺餘力，目前擔任縣府公共建物無障礙諮詢及審查小組委員，協助推動無障礙設施改善。

黃文雄有唐氏症女兒，在孩子入學時與其他家長成立啟智協進會，為身障孩子與其家庭發聲，打造更健全教育體制。他很重視親子教育，長女受他鼓勵，畢業後投入社福界擔任心智障礙者教保員。

今年屏東縣共有44位接受表揚的模範父親，最年長是90歲林興旺，走過近一世紀，為家族奉獻心力。縣長潘孟安逐一與模範父親及家屬們合照並獻上祝福，讓子女們一起感謝父親為家庭付出的辛勞。

(中時 )