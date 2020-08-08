88節台中抗暖化、反空污、顧健康遊行登場，民眾抵達行政院中部前高喊口號訴求。（陳淑芬攝）

88節台中抗暖化、反空污、顧健康遊行登場，民眾抵達行政院中部前高喊口號訴求。（陳淑芬攝）

「88節台中抗暖化、反空污、顧健康遊行」隊伍今天下午自市政公園浩浩蕩蕩出發，傍晚走到行政院中部辦公室，由遊行總召葉光芃代表遞交陳情書、中辦執行長蔡培慧受理。蔡培慧回應表示，陳情訴求意見都很具體， 她將如實轉達給行政院，盼台灣能永續發展。

遊行隊伍一路高舉「宣布氣候緊急，推動綠色新政」、「減碳改善空汙，中南部為優先」、「訂定無媒期程，2025淨零碳排」等訴求標語，於傍晚5時40分抵達中辦前草地，參與民眾群聚高喊「綠色新政動起來」、「高溫殺人」、「燃煤除役」等口號。

現場由葉光芃代表發言，再度表達抗暖化、反空污及顧健康等立場，並遞交陳情書，由蔡培慧受理陳情，她並回應表示，民眾陳情的面對氣候緊急、減煤中南部優先及訂立期程等意見都很具體，她將如實轉達給行政院。

蔡培慧並強調，減煤政策除載具更新、能源選擇外，還要加速種樹，不僅在中小學裝冷氣，更應全面種樹來降熱，她也期待台灣能永續發展。

(中時 )