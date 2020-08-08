新冠疫情在全球造成1880萬人確診、70萬人死亡；在美國即有490萬人確診、16萬人死亡。北京首都醫科大學校長饒毅於日前投書紐約時報，痛陳他住在紐約的叔叔，不幸感染新冠肺炎而離世；但是他在武漢的親戚，卻還是安然建在。他感嘆，若他的叔叔如果在大陸的話，或許就會被治癒了。

前國防部副部長林中斌在臉書引用一篇《紐約時報》的投書，作者饒毅是首都醫科大學校長。饒毅痛陳，他在武漢的親人活了下來，但紐約的叔叔沒有；如果他叔叔在大陸，也許就被治癒了。

饒毅對於他叔叔的回憶，在文章中娓娓道來。1947年，饒毅的爸爸在大陸唸高中，他叔叔來台灣，沒想到1949年，兩岸開始長期的分離。饒毅的爸爸繼續在大陸完成醫學教育，並且被下放到鄉村，1972年到南昌當醫生。

而他的叔叔，於1970年代到美國舊金山，美國繁榮富裕，不論比起大陸或是台灣，有天壤之別。

直到1982年，作者的父親與叔叔於分離35年之後，因緣際會之下，竟在美國重逢。作者的爸爸後來回到大陸，繼續從事醫療事業；叔叔仍待在美國，後來轉赴紐約。

但不幸的事情發生了，他叔叔於今年5月在美國因為感染新冠肺炎去世。作者強調，他叔叔是在當今世界軍事上最強大、經濟上最富裕、醫學上最先進的國家過世；但他在武漢十幾位親戚卻安然健在。

饒毅感嘆，在很長時間內，美國是更好的生活之地，但這一次的結果，不能說美國好。美國有2個月甚至更多時間可以汲取大陸新冠病毒流行經驗，本可以做更多努力降低感染率和病死率。而他的叔叔如果在大陸，也許就被治癒了！

(中時新聞網)