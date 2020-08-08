主播告白父/父愧疚女兒少時喪母 美女主播淚崩告白

今（8日）天是一年一度的父親節，前美女主播蔡逸帆與父親接受《中時新聞網》獨家專訪，本該是家中捧在手心上的小公主，15歲那年，母親因意外身亡，讓原本個性依賴的她，被迫獨立、堅強長大，父女倆更數度淚灑攝影棚，蔡更淚謝父親，多年來父兼母職養育之恩。

前主播蔡逸帆謝父親，父兼母職的養育之恩。（照片/游定剛 拍攝）

外型甜美的前主播蔡逸帆是空姐出身，婚後便淡出新聞圈，近期活耀於各大綜藝節目，她的父母親皆是資深國標舞名師，父親則是蔡輝煌，母親在她15歲那年，因舞蹈教室裝潢釀火災意外，從此天人永隔。自小是家中的小公主，母親突驟世感到震驚無法接受，蔡坦言，花了很長一段時間，讓自己從原本依賴個性的小女孩，變成很獨立又堅強。

蔡逸帆與父親感情好，相處像朋友感覺。（照片/游定剛 拍攝）

憶起國三留校晚自習的那天，蔡逸帆表示，阿姨突然來學校找我，站在校門口那一刻，不知為何我就開始爆哭，可能是母女連心，覺得媽媽出事了，接著就把我帶到殯儀館，對青少女來說這是無法接受的事。蔡回想當時，媽媽後事辦完，回到學校那一天，我和爸爸在門口抱了一下，便轉身走進學校，其實很不想上學，走到一半時，便回頭看爸爸，發現他哭得比我還慘，便趕快掉頭離開。可能父親都是堅強、勇敢的形象，透過一些微妙觀察，其實他也很擔心、在乎我的，只是比較少表現出來，也因為媽媽的離開，第一次看到爸爸的眼淚、較軟弱的那一面。

蔡逸帆獨立又堅強，令父親感到相當驕傲。（照片/游定剛 拍攝）

幼小缺少母愛的蔡逸帆，父親卻時常把「爸爸永遠在」掛在嘴邊，也因為忙於工作較少機會和她溝通談心。蔡更分享，記得在辦完媽媽告別式後，爸爸帶著我去澳洲散心，旅途中在遊覽車上休息睡覺，坐在後方有位年約3、4歲的小男孩一直踢椅背，便轉頭和小男孩表示想睡覺別踢了，一旁父親幫勸阻，豈料，男孩還是未停止一陣踢，這時父親突然站起來，對著全遊覽車狂吼「沒有人可以欺負我女兒」全車人感到震驚。蔡坦言，從未看過爸爸這樣，或許是媽媽離世，保護女兒的所有責任，但感到心理壓力大、內些糾結。

從小遺傳到父母愛跳舞的基因，訪問最後蔡逸帆在今年的父親節，想和爸爸坦承一件事，雖他是靠國標舞扶養我長大，但老實說，從小到大喜歡芭蕾、街舞沒喜歡過國標舞，因國標帶走了媽媽、爸爸也四處上課，減少我和他相處的機會，所以一直沒有很喜歡。不過長大後有改觀，爸媽都是國標舞家，其實不討厭，但它讓我蠻孤單，蔡談到，爸爸每次邀請我與他一起演出，內心都會覺得只要爸爸開心，我就願意與他一起表演，現在也感謝有國標舞，讓爸爸活得很健康、樂活，她更淚謝父親，多年來父兼母職養育、教育我，給予人生許多養分。蔡父則和女兒喊話，你是爸爸永遠的驕傲，在演藝界繼續發光發亮。

(中時新聞網)