最近購物網站《蝦皮》，幾個關鍵字成為熱門搜尋，一名女網友無聊在蝦皮上搜尋「一日男友」關鍵字，想不到真的跳出許多鮮肉們自我介紹，價格從49萬到不滿百元都有，不僅一日男友正夯，搜尋「一日女友」也可以看到各種火辣照片，讓女網友笑歪表示「我怕你笑到走不出來」。

女網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO文，表示近日在蝦皮搜尋「一日男友」，真的出現各種小鮮肉商品照片，但其中不乏疑似「惡搞鮮肉商品」，像是「一日小男友，可S可M，喜愛音樂佳、騎勁戰，跳樓出清」、「蘆洲美猴王一日美幹拎男友」、「一日工具人」、「台北限定款30CM老鮮肉」等，內容堪稱經典。

如果搜尋「一日女友」，除了會看到許多外型亮眼的正妹，還有許多養眼火辣照片，價格也是最高49萬，但素質參差不齊，讓網友笑虧「感覺就是媽媽想放假一日」、「都沒有買家好評很難選」、「下單女友不能付款啊」。

但賣場中可以發現有家長，將小嬰兒放上「商品頁出租」，內文寫著「未滿18歲，所以晚上12前得帶回來，但是也別太早帶回來」、「如果要跟他睡覺，請自行哄他入睡」等，雖然不清楚是好玩、還是誠徵保母，瀏覽類似網頁時仍需小心。

(中時新聞網)