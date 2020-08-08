今年自疫情以來，國父紀念館大會堂還未擠進超過2000人，在8月8日父親節舉行《情深依舊—簡文秀唱說答問》講座的聲樂家簡文秀，卻是在活動公告的短時間內便已索票一空。簡文秀表示自己有感疫情帶來的無常，過去總是自己在台上唱的她，也首次陪著觀眾同唱。

在父親節舉辦的講座，簡文秀也分享了自己走上歌唱之路和致力於公益，都是受到父親的支持與影響。「從小就愛唱歌，父親當時找了自己的朋友，在茶店、餐廳走唱的李燈輝先生作為我的啟蒙師。」帶著她每天早上5點半就起床在田埂上練習發聲，8歲那年簡文秀首次參加歌唱比賽的參賽曲《綠島小夜曲》，也正是當年李燈輝初次聞其聲便讚「很有天份」的歌曲。

贏得多項國際聲樂大賽首獎，仍決心「將流行歌曲風格化」唱起台灣歌謠和國語老歌，簡文秀笑稱，從歌唱的啟蒙便註定好會走這條路。而她致力的另一條公益之路，亦是受到父親影響，她表示，父親在鄉裡擔任里幹事，「每逢颱風天他都是先跑外面救人」簡文秀初出社會，便常跟著父親在村裡協助貧病、捐棺。

以《綠島小夜曲》作為講座的開場歌曲，現場2500名觀眾也戴著口罩一起歡唱，簡文秀也希望觀眾藉著唱歌，開心而健康地吐吶。國父紀念館館長梁永斐也表示，這是48年來首次在大會堂舉辦的文化講座，創最多人參與講座紀錄。

(旺報 )