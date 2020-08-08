台中市長盧秀燕不滿說，中火劇毒難處理，主要是中央政府在包庇。（陳世宗攝）

「88節台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行」，跨黨派政治人物到場聲援助陣，讓醫界及環團士氣大振。（陳世宗攝）

數10名白袍醫師等醫療專業者，從市民廣場集結出發騎到新市政公園後，和來自全國各地的環團、遊行群眾大會師一起遊行。（陳世宗攝）

中台灣醫療及環保團體攜手舉行的「88節台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行」8日登場！各界在新市政公園完成全球首見「Net 0 Carbon」（淨零碳排）議題排字後，遊行到行政院中辦向執行長蔡培慧遞交陳情書；提出「宣布氣候緊急 推動綠色新政，減碳改善空汙 中南部為優先，訂定無煤期程 2050淨零碳排」等3大訴求。

中南部20醫團、10餘環團NGOs牽手發起的「88節台中抗暖化、反空汙、顧健康遊行！」8日中午由數10名白袍醫師等醫療專業者騎低碳鐵馬先鋒隊，從市民廣場集結出發騎到新市政公園，和來自全國各地的環團、遊行群眾大會師。

國民黨主席江啟臣、立委楊瓊瓔，民進黨立委黃秀芳，民眾黨立委賴香伶、高虹安及時代力量立委陳椒華；台中市長盧秀燕率領市府團隊及台中市議會國民黨團等，跨黨派政治人物到場聲援助陣，讓醫界及環團士氣大振。

賴香伶說，民眾立院黨團針對環團3大訴求，週三黨團會議將會回應；盧市長對中火裁罰及訴訟，民眾黨予以支持，希望政府及政黨能夠帶頭做起。黃秀芳指出，民進黨執政從減煤、減碳，未來是無煤，目前執政團隊已經在做；未來中部及全台空汙問題都能獲得改善。

陳椒華指出，絕對呼應氣候緊急的危機，中南部空汙非常嚴重，應積極減煤、減碳目標，希望政府讓人民有幸福感、平等感，不要受害感！反對中電北送、南電北送；下會期將督促蘇院長推行綠色新政及綠色經濟，推動無煤無碳。

台中市長盧秀燕以具體行動，支持環團及醫界的3大訴求外，又加碼提出3項訴求，即要求中火關掉2、3號機組，台中市議會減煤條例、裁罰有效等。江啟臣還要求市議會國民黨團積極促請市府要求中央製訂無煤期程表，並製定相關自治條例來因應氣候變遷；呼籲中央掌握權力的人，要拿出行動！

「煤是萬毒之首！」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃感動的哽咽說，經過大家努力2016年將台化關起來，2018年深澳燃煤電廠不再新設；中火是座活火山、是一級致癌物，希望民進黨及行政院中央饒了中南部，中南部替台灣承擔台灣這麼大的苦難已經夠了，大家一起終結中火及興達火力發電廠。

(中時 )