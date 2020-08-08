華航「微出國」體驗從桃園國際機場出發，行經日本領空再到花東海岸，使用60周年彩繪塗裝的737-800機型執飛，班號CI-8820，在父親節這一天順勢向各位爸爸們告白我愛你。（桃園機場記者聯誼會提供）

華航「微出國」體驗從桃園國際機場出發，行經日本領空再到花東海岸，使用60周年彩繪塗裝的737-800機型執飛，班號CI-8820，在父親節這一天順勢向各位爸爸們告白我愛你。（桃園機場記者聯誼會提供）

華航空服員透過幽默的走秀方式，展示機內服務時穿著的防疫裝備，宣導防疫安全。（桃園機場記者聯誼會提供）

華航空服員透過幽默的走秀方式，展示機內服務時穿著的防疫裝備，宣導防疫安全。（桃園機場記者聯誼會提供）

小朋友們在飛機上透過機內廣播，向爸爸說「父親節快樂」。（桃園機場記者聯誼會提供）

小朋友們換上華航迷你版空服員制服、梳起包頭，架式十足。（桃園機場記者聯誼會提供）

經過專業空服訓練教師指導，從帶位、安全教育到送餐，短短時間內的薰陶下，小小空服員各個有模有樣，現場家長笑得合不攏嘴，拿起手機、相機捕捉孩子難得的一刻，留下美好回憶。（桃園機場記者聯誼會提供）

經過專業空服訓練教師指導，從帶位、安全教育到送餐，短短時間內的薰陶下，小小空服員各個有模有樣，現場家長笑得合不攏嘴，拿起手機、相機捕捉孩子難得的一刻，留下美好回憶。（桃園機場記者聯誼會提供）

經過專業空服訓練教師指導，從帶位、安全教育到送餐，短短時間內的薰陶下，小小空服員各個有模有樣，現場家長笑得合不攏嘴，拿起手機、相機捕捉孩子難得的一刻，留下美好回憶。（桃園機場記者聯誼會提供）

經過專業空服訓練教師指導，從帶位、安全教育到送餐，短短時間內的薰陶下，小小空服員各個有模有樣，現場家長笑得合不攏嘴，拿起手機、相機捕捉孩子難得的一刻，留下美好回憶。（桃園機場記者聯誼會提供）

旅客在華航最美貴賓室享用華航諾富特飯店制作的五星級飯店餐盒。（桃園機場記者聯誼會提供）

參加者每個人都可以獲得華航專屬的精美紀念品。（桃園機場記者聯誼會提供）

稚嫩的語氣、嬌小的身影，加上一聲「歡迎登機」！華航在88節舉辦「60周年限定─小小空服員夢想起飛」活動，吸引百餘位大小朋友參加，上午讓小朋友化身史上最可愛的空服員為家長服務，下午更帶著民眾「微出國」，來趟高空旅行。

華航空服員專業的導師為參加活動的小朋友們換上迷你版空服員制服、梳起包頭，架式十足。接著經過導師專業空服訓練，讓小空服員們從帶位、安全教育到送餐，各個有模有樣，讓現場家長笑得合不攏嘴，紛紛拿起手機、相機，捕捉孩子難得的一刻，留下美好回憶。

在後疫情時代，國內各家航空公司紛紛推出不同的微出國活動搶市場，華航的微出國提供民眾不同的旅遊體驗，上午除了小小空服營，更安排家長和孩子一同參訪華航博物館，從歷史中感受華航60年一路走來的點點滴滴，亦學習航空基礎知識。

參加活動的旅客中午到華航最美第一航廈貴賓室，享用由華航諾富特飯店制作的五星級飯店餐盒，下午的就馬上搭機飛行，對於封關許久，未能踏上機艙、飛上藍天的民眾無疑是最興奮的時刻。在機上除了可以享用精緻的限定版下午茶、購買免稅品外，華航在旅客登機前還玩起摸彩活動，只要拍照、打卡，就可以抽華航環保杯、鑰匙圈、環保袋等好禮；另外，大獎抽抽樂則是抽出了一名幸運兒，獲得華航區域線經濟艙來回機票一張。

華航「微出國」體驗從桃園國際機場出發，行經日本領空再到花東海岸，使用60周年彩繪塗裝的737-800機型執飛，班號CI-8820，在父親節這一天順勢向各位爸爸們告白我愛你。

(中時 )