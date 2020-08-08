3男1女石碇蚯蚓坑戲水 2男溺水命危送醫 19:372020/08/08 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 救難人員救起其中一名溺水男子。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市石碇區蚯蚓坑溪流今（8）日下午6時許，傳出戲水遊客溺水意外。據了解，鄭姓、蔡姓、孫姓3名19歲男子與1名14歲莊姓少女今從新莊騎車到該處戲水，孫男與莊女係情侶，當地雖有告示禁止游泳、潛水，但3男仍下水戲水，其中蔡、孫不明原因溺水，少女大聲呼救「有人溺水！」橋上路過民眾見狀，立即向警消報案。 救難人員趕抵現場，先後將2男救起，但均已無生命跡象，救難人員立即進行CPR，並緊急送往北市萬芳醫院急救，警消已在調查溺水原因。 (中時 ) #男子 #石碇 #溺水 #蚯蚓 #溺斃 也許您會感興趣 推薦閱讀 怨女友拿錢又劈腿 殺死她再自殘 04:102020/08/08 地方新聞 叫你擦槍你去開槍 槍主被抓喊倒楣 12:492020/08/08 社會 瘦弱三花貓受困8樓遮雨棚2週被誘捕收編 3年後「澎皮2倍」長成瓦斯桶 15:332020/08/08 日常 金獎影帝福克斯不靠小藥丸 喜當「愛心俠」照樣勇猛 18:282020/08/08 娛樂 雙酒駕？草屯傳死亡車禍 被撞2人竟也測出酒精反應 16:122020/08/08 社會 排除陸生返台 部會卸責踢皮球 04:102020/08/08 生活新聞 疫地戀情苦1／新冠爆發香港未婚夫無法入台 正妹咬牙獨自剖腹 10:152020/08/08 社會 南投酒駕又一起 草屯公所課長遭撞死 父親節與子女天人永隔 11:532020/08/08 社會 2歲女童陪家人逛果園 遭酒駕男狠撞拖行不治 12:382020/08/08 社會 人夫偷吃前女友 15年後收傳票：每月付4.2萬養女兒 10:102020/08/08 社會 社會熱門新聞 房子租給泰女當炮房「9天接40客」23歲鮮肉男慘了 - 社會 離奇 裸女墜樓亡私密處有體液 驗DNA「不是老公的」 - 社會 隔壁女同事衣服好透明 鄉民一眼看穿她身分 網驚：考調查局？ - 社會 青梅竹馬公園野戰 啪一半正妹身亡 竟是喬姿勢奪命 - 社會 大學情侶旅館住3天遭「現場直播」 40分鐘激戰片流出5萬人搶看 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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