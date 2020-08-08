新北市石碇區蚯蚓坑溪流今（8）日下午6時許，傳出戲水遊客溺水意外。據了解，鄭姓、蔡姓、孫姓3名19歲男子與1名14歲莊姓少女今從新莊騎車到該處戲水，孫男與莊女係情侶，當地雖有告示禁止游泳、潛水，但3男仍下水戲水，其中蔡、孫不明原因溺水，少女大聲呼救「有人溺水！」橋上路過民眾見狀，立即向警消報案。

救難人員趕抵現場，先後將2男救起，但均已無生命跡象，救難人員立即進行CPR，並緊急送往北市萬芳醫院急救，警消已在調查溺水原因。

(中時 )