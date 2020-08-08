高雄市長補選國民黨候選人李眉蓁、民進黨候選人陳其邁（右）。（合成圖／資料照）

高雄市長補選進入最後衝刺，雙方的口水戰也逐漸白熱化，日前國民黨攻擊民進黨候選人陳其邁財產申報狀況，而今(8)日陳其邁競選團隊則針對李眉蓁的存款申報竟為0元一事反批國民黨。對此，有網友指出，全台到底有幾個政治人物誠實申報財產？並感嘆韓國瑜太誠實了才會被一直黑。

日前國民黨主席江啟臣狠批陳其邁所申報的財產數字，「根本就只有鬼才信！」面對這個批判，陳其邁則回應他在行政院這幾個月來的薪水都開銷在日常花費上，才存不到錢，並質疑江啟臣財產為何暴增。今日陳其邁競辦發言人邱俊憲今日則在臉書上反批李眉蓁的存款申報竟為0元，「連鬼都不信！」

對於藍綠雙方在財產申報問題上的口水戰，臉書粉專《比特王》表示，「需要各打50大板的藍綠政治人，也許還要加上其他陣營，光是財產申報存款，一個13萬一個0，財產都在另一半身上多」。

該粉專指出，「放眼全台的政治人物有幾個誠實申報的？一個選舉花那麼多錢，別跟我說都是黨中央支付，之前的選舉補助款都是假的嗎？當這麼多年議員立委都是假的嗎？」並分析台灣社會似乎對政治人物的存款有超高標準，導致政治人物必須製造出「我很窮」的帳面給大家看。

最後，該粉專感嘆，「老韓你就是太誠實才會被一路追著黑，台灣會有政治人物坦蕩的一天嗎？」

其他網友也言回應，「問心無愧」、「老韓真是照妖镜，貪污關到死，太厲害了」、「我只有13萬 我好想當高雄市長」、「代表都不會理財」。

(中時新聞網)