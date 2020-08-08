陸美角力未歇，國民黨前副祕書長蔡正元今天轉貼「美國能成功擊退中國入侵台灣嗎？」專文，並有感而發地表示，美國若敗給中國，將是災難的美國；若贏了中國，則會是破產的美國，美國最好辦法就是說服中國，勿以武力解決台灣，並協助台灣強化防衛力量。

蔡正元今天在臉書貼出2天前登載於美國《國家利益》，主題為「美國能成功擊退中國入侵台灣嗎？」的專文，提到作者Daniel L. Davis說，美國政壇常辯論要不要協防台灣？但卻忽視能不能成功協防台灣？客觀分析卻顯示，在台海戰爭，美軍無法戰勝中國軍隊，更糟糕的是，即使戰術上美軍會贏，但戰略上會蒙受慘重損失。

蔡正元說，美國政壇談起這個議題，喜用修詞學的宣言，都好像是不費成本的決策，似乎只要寫成台灣防衛法，就能擊敗中國軍隊，問題是保障了台灣的安全，卻反而無法保障美國的安全，而美國卻要承擔所有風險和代價。

蔡正元指出，美國國防部的兵棋推演顯示，美國爲台灣開戰，美軍將「自己用手掰屁股」，徹底被中國軍隊擊敗，中國傾全力出擊，攻佔台灣將只用數日到數星期，且不僅攻擊臨近美空軍基地，還會攻擊海上航空母艦，以及美國太空衛星。

蔡正元認為，或許兵棋推演高估了中國攻擊力，低估美國反擊能力；或許美國能擊退中國，但美國將承受巨大的人命、船艦、飛機的損失，還要在台灣和臨近地區部署軍力，迎戰中國下一波攻擊，這還要花費幾兆美元，燒光美國的國防預算。

蔡正元接著說，美國若敗給中國，將會是一個災難的美國；美國若贏了中國，則會是一個破產的美國。美國最好的辦法是說服中國，不要以武力解決台灣問題，並幫助台灣加強防衛力量，但這無法保證台灣做得到，也無法保證中國不會武力統一。

(中時 )