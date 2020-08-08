愛子被指修圖前後差很大。(取自YouTube)

愛子被指修圖前後差很大。(取自YouTube)

35歲傑尼斯山下智久有顏質又有才華，不僅擁有俊帥外型，還是明治大學商學部畢業高材生。然而山下智久也逃不過「文春砲」襲擊，日前被《週刊文春》驚爆與年僅17歲的正妹高中生模特兒A子先是在聚會上喝酒，後面又前往酒店開房續攤，待了快8小時。隨後日本網友也火速起底A子身份，原來她不僅是網路小有名氣的混血女模，還被挖出昔日參加選美活動的舊照，指她本人與社群網站上的美照差很大！

17歲未成年女模A子因為疑與山下智久酒店開房8小時，一時間成為日本網友熱議話題，其真實身分更被起底，是網路上小有名氣的網紅愛子，社群網站擁有超過6萬人粉絲追蹤，五官精緻又甜美，是中、日、菲律賓與西班牙混血兒。

後來愛子更被翻出昔日參加漫畫週刊所舉辦的「制服美少女」選美活動受訪影片，令人驚訝她修圖前後差異之大！

對於山下智久被爆疑似與未成年女模喝酒，還跑去酒店開房一事，傑尼斯事務所大方坦承山下智久跑去朋友擔任店長的店喝酒是事實，也確實通過店長的介紹跟其他客人一起喝酒了，但不知道對方是未成年。但對於酒店開房一事，傑尼斯事務所則未回應。

(中時新聞網)