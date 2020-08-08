愛子被指修圖前後差很大。(取自YouTube)
愛子被指修圖前後差很大。(取自YouTube)
愛子被指修圖前後差很大。(取自YouTube)
愛子被指修圖前後差很大。(取自YouTube)

35歲傑尼斯山下智久有顏質又有才華，不僅擁有俊帥外型，還是明治大學商學部畢業高材生。然而山下智久也逃不過「文春砲」襲擊，日前被《週刊文春》驚爆與年僅17歲的正妹高中生模特兒A子先是在聚會上喝酒，後面又前往酒店開房續攤，待了快8小時。隨後日本網友也火速起底A子身份，原來她不僅是網路小有名氣的混血女模，還被挖出昔日參加選美活動的舊照，指她本人與社群網站上的美照差很大！

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二宮くん、 結婚おめでとうございます。 二宮くんがJr.時代に、ツアーに持ってきていたギターで、コードの押さえ方をホテルの部屋で教えてくれたのが僕のギターの初めてでした。 いつも僕を見つけると笑顔で、 「おっやまぴー」って声を掛けてくれて^ ^ お幸せに。 Ninomiya-kun, congratulations on your marriage. I remember the first time you taught me how to properly hold down the chords with your guitar. It was during our Jr. era and we were on tour. We must have been 14 or 16 years old. Every time you saw me, you would smile and call out "Oh,Yamapi" ^ ^ Lots of love today and beyond.

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17歲未成年女模A子因為疑與山下智久酒店開房8小時，一時間成為日本網友熱議話題，其真實身分更被起底，是網路上小有名氣的網紅愛子，社群網站擁有超過6萬人粉絲追蹤，五官精緻又甜美，是中、日、菲律賓與西班牙混血兒。

後來愛子更被翻出昔日參加漫畫週刊所舉辦的「制服美少女」選美活動受訪影片，令人驚訝她修圖前後差異之大！

對於山下智久被爆疑似與未成年女模喝酒，還跑去酒店開房一事，傑尼斯事務所大方坦承山下智久跑去朋友擔任店長的店喝酒是事實，也確實通過店長的介紹跟其他客人一起喝酒了，但不知道對方是未成年。但對於酒店開房一事，傑尼斯事務所則未回應。

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(中時新聞網)

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