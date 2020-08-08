台南鹽水區農會創會100周年，8月8日父親節當日擴大辦理慶祝活動，美食試吃吸引民眾排隊。（台南鹽水區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南鹽水區農會創會100周年，8月8日父親節當日擴大辦理慶祝活動，美食試吃吸引民眾排隊。（台南鹽水區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南鹽水區農會創會100周年，8月8日父親節當日擴大辦理慶祝活動，美食試吃吸引民眾排隊。（台南鹽水區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南鹽水區農會創會100周年，8月8日父親節當日擴大辦理慶祝活動。（台南鹽水區農會提供／劉秀芬台南傳真）

台南鹽水區農會創會100周年，8月8日父親節當日擴大辦理慶祝活動，在鹽水區農會供銷部前廣場展示鹽水區農會百年來風華歲月相片，還有熱鬧的表演活動、小農市集，讓人垂涎的鹽水意麵、牛肉湯、限量社區風味餐試吃，吸引了近300人來參加。

鹽水區農會總幹事邱子軒表示，鹽水古稱月津，有｢一府、二鹿、三艋舺、四月津」俗諺來稱台灣早期開發的幾個重要大港，可見鹽水的重要地位，而鹽水農會百年前創立，更是農民與政府間的重要橋梁，過去如此，未來也會如此，這猶如慶祝父親節一樣，父親在家庭中扮演孩子與未來社會接軌的重要角色。

鹽水農會於8月8日父親節當天舉辦「鹽水農會百年慶祝大會」，活動現場特別安排豬腳麵線試吃、牛肉湯試吃活動、我愛爸爸大聲說比賽、父親節限量手作、農特產品展售及公益義賣等活動。

此外還有鹽水日曬意麵試吃、限量社區風味餐盒免費送；精彩的在地學校社區舞蹈表演、街頭藝人表演、農村童玩趣體驗、家政四健成果展等熱鬧活動，吸引眾多農民在撥空前往捧場。

邱子軒表示，鹽水農會保留優良傳統再創新，農會推出「日曬意麵－寬麵」，創新波浪狀寬麵麵體有別於傳統意麵細麵，但仍保有傳統手工意麵製麵工法，並透過日曬增加麵體飽滿度及Q度，附上油蔥風味拌麵調味包，推出後大受好評。

廣為人知的「帥哥番茄」，在農會努力下，研發出甜中帶酸、回甘好滋味的番茄果乾，在農會推廣食下，番茄果乾與「日曬意麵－寬麵」都是農會熱賣商品。邱子軒表示，在過去百年穩固的基礎下，鹽水區農會會更努力為農民服務、開發創新產品，為下一個百年打拚。

(中時 )